Amerikansk luftangreb i Syrien dræber 35 civile

Et amerikansk luftangreb i det østlige Syrien har torsdag kostet mindst 35 civile livet. Det skriver nyhedsbureauet AFP på baggrund af oplysninger fra organisationen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Angrebet er sket i et boligkvarter i en by, som Islamisk Stat (IS) kontrollerer.

- Blandt de døde er mindst 26 personer, der er i familie med IS-krigere. Mange af dem er kvinder og børn inklusiv syrere og marokkanere, siger Rami Abdel Rahman, der er organisationens leder, til AFP.

- De ni andre er civile syrere og inkluderer fem børn.

Luftangrebet skal være sket i byen Mayadeen, der ligger i Syriens olierige østlige provins Deir Ezzor.

Byen har været under luftbombardement for anden dag i træk. Mindst 50 mennesker har mistet livet ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Organisationen, som står bag oplysningerne, er baseret i London. Den skaffer angiveligt sine oplysninger gennem kilder i Syrien.