Amerikansk læge rejser til London for at tilse syg baby

Charlie Gards forældre har kæmpet for retten at tage deres barn til USA for at få en behandling, som britiske læger ser som forgæves.

En amerikansk læge rejser i næste uge til Storbritannien for at tilse den 11 måneder gamle Charlie Gard, der lider af en sjælden sygdom.

Nu kommer den amerikanske læge Michio Hirano fra Columbia University så til London for at tilse deres syge søn.

Han har forsket i sygdomme i mitokondrierne og i genetiske muskelsygdomme. Tidligere har han behandlet lignende tilfælde.

Den lille dreng lider af en sjælden genetisk sygdom og er både døv og blind. Samtidig svækker sygdommen hans muskulatur, han er hjerneskadet og kan ikke trække vejret uden kunstig hjælp.

Hans forældre har kæmpet en juridisk kamp mod det mest anerkendte børnehospital i Storbritannien.

Hospitalet mener nemlig, at Charlie Gard lever i smerte, og at det ikke vil hjælpe at eksperimentere med nye behandlinger. De anbefaler i stedet, at den lille dreng får lov til at dø med værdighed.