Amerikansk kilde til CNN: IS trænede koncert-bombemand

Baseret på de oplysninger mener amerikanske myndigheder ifølge kilden, at Islamisk Stat gennem træningen af Salman Abedi muliggjorde, at han kunne udføre angrebet.

Andre medlemmer af Abedis familie menes ifølge den amerikanske kilde også at være radikaliseret.

Det står ikke klart, hvorfra den anonyme amerikanske kilde har sine oplysninger.

Forskellige medier i USA har siden angrebet i Manchester haft historier om nye udviklinger i efterforskningen. I mange af historierne optræder anonyme amerikanske kilder med oplysningerne.

Siden har de britiske myndigheder suspenderet deres deling af oplysninger med kollegerne i USA.

Samtidig har den amerikanske præsident, Donald Trump, truet med at retsforfølge de amerikanske kilder bag historierne.

- Hvis det er relevant, vil gerningsmanden blive retsforfulgt efter lovens fulde omfang, siger Trump.

Billeder af skader efter angrebet og af bombedele er blevet bragt i den amerikanske avis The New York Times.

Også navnet på den formodede gerningsmand, 22-årige Salman Abedi, blev trykt i amerikanske medier, før briterne ønskede at offentliggøre navnet.

Myndighederne vælger ofte at vente med at offentliggøre navne på mistænkte for at undgå, at mulige medskyldige kan nå at stikke af.

BBC-programmet Newsnight kunne onsdag fortælle, at Salman Abedi forud for eksplosionen uden for Manchester Arena ringede hjem til sin familie i Libyen.

Oplysningen stammer fra afhøringer af en af Salman Abedis brødre, der er tilbageholdt i Libyen.