Amerikansk general i Irak: Ny version af IS må stoppes nu

- Trods den "historiske" sejr i Mosul, kan vi kun forhindre Isil 2.0 fra at opstå, hvis Iraks regering rækker ud til sunnimuslimerne, siger Townsend til BBC.

Den amerikanske general Stephen Townsend, som er øverstbefalende for de amerikanskledede operationer mod Islamisk Stat, advarer om, at den ekstremistiske gruppe hurtigt kan få et nyt fodfæste i Irak.

- Regeringen må række ud og sikre en forsoning med den sunnimuslimske befolkning og få dem til at føle, at de er repræsenteret af regeringen i Bagdad, pointerer den amerikanske general.

Iraks premierminister, Haider al-Abadi, har formelt erklæret sejr over IS i Mosul.

Iraks næststørste by er blevet kaldt Islamisk Stats sidste bastion i landet, og de sunnimuslimske ekstremister er nedkæmpet i området efter få måneders kampe.

Tusindvis af civile er blevet dræbt og over 920.000 er blevet tvunget på flugt.

FN siger, at alene i den gamle bydel i Mosul er 5000 bygninger blevet beskadiget, mens 490 er blevet totalt ødelagt.

- Det er en stor lettelse, at den militære offensiv i Mosul er ved at være næsten overstået. Men det er kun kampene, som er forbi. Den humanitære krise er ikke ovre, siger Lise Grande, som er FN's humanitære koordinator i Irak.

- Mange af de flygtede har mistet alt. De mangler et sted at være, de mangler vand, mad, medicin, lægehjælp, sanitære forhold og helt basale ting til deres personlige pleje. Graden af traumer vi ser her, er værre end alt andet, tilføjer hun.

BBC's korrespondent i Mosul, Jonathan Beale, siger, at jihadisterne har lidt et militært nederlag i Mosul, men at de fortsat vil være til stede.

IS kontrollerer stadig territorium tre steder i Irak. De tre steder er omkring Hawija, 130 kilometer sydøst for Mosul, omkring Tal Afar, 65 kilometer vest for storbyen og fra Ana til Al-Qaim i Eufrat floddalen.