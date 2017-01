Amerikansk forsvarsminister lover troskab til Nato

Mattis forsikrede i samtalen den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, om, at "USA vil fortsætte sit langvarige engagement over for Nato-alliancen", lyder det fra Pentagon i en udtalelse.

Ministeriet oplyser, at Mattis også diskuterede vigtigheden af Nato i en samtale med den franske forsvarsminister, Jean-Yves Le Drian.

Præsident Donald Trump har ellers gentagne gange kaldt den nordatlantiske militæralliance "forældet".

Præsidenten mener ikke, at Nato har gjort nok for at bekæmpe terrorisme.

Tidligere har Mattis også været i kontakt med Natos norske generalsekretær, Jens Stoltenberg, samt med den britiske forsvarsminister, Michael Fallon.

James Mattis benyttede også samtalen med Michael Fallon til at "understrege, at USA og Storbritannien altid vil have et unikt og tæt forhold, og at forholdet er en af grundstenene for USA's sikkerhed".

James Mattis har også talt i telefon med den israelske forsvarsminister, Avigdor Liebermann.

De to drøftede forholdet mellem USA og Israel, og Mattis benyttede lejligheden til at forsikre om den amerikanske støtte til Israels sikkerhed, står der i erklæringen.

Den britiske premierminister, Theresa May, vil fredag besøge Donald Trump i Washington. Hun bliver den første regeringsleder, der møder præsidenten efter indsættelsen sidste fredag.