Amerikansk FN-ambassadør maner til ro om Mellemøst-politik

USA støtter absolut tostatsløsningen, men "tænker også uden for boksen", siger landets FN-ambassadør.

Haleys udtalelse kommer dagen efter, at præsident Donald Trump antydede, at han var åben over for nye måder at skabe fred på i Mellemøsten.

- Tostatsløsningen er det, vi støtter. Enhver, der vil sige, at USA ikke støtter tostatsløsningen, tager fejl, siger hun på et pressemøde i FN's hovedkvarter i New York.

- Vi støtter absolut tostatsløsningen, men vi tænker også uden for boksen, lyder det fra Haley.

Trump havde onsdag besøg af Israels premierminister, Benjamin Netanyahu. Her åbnede præsidenten for at droppe kravet om en tostatsløsning.

Den løsning skal ende ud i, at der oprettes en selvstændig palæstinensisk stat.

- Jeg ser på en tostatsløsning og en enstatsløsning, og jeg kan lide den løsning, som begge parter finder bedst. Jeg kan leve med begge modeller, lød det fra Trump.

Præsidentens udtalelser har medført en stormflod af internationale reaktioner.

Den franske udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault, siger, at Frankrig betragter den amerikanske holdning til den israelsk-palæstinensiske konflikt som "forvirrende og bekymrende".