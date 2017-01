Amerikanerne dumper Trumps opførsel før indsættelse

Det viser en ny måling fra analyseinstituttet Gallup.

Utilfredsheden blandt befolkningen er dermed historisk høj i forhold til foregående præsidenter.

Da den siddende præsident, Barack Obama, ventede på sin indsættelse, mente 83 procent af befolkningen, at han håndterede overgangen godt.

Også Trumps udpegede ministre får en lunken modtagelse.

Her siger 44 procent af amerikanerne, at hans valg af ministre har været dårligt eller under middel. Samtidig mener 32 procent, at det er over middel eller rigtig godt.

Det er dermed en væsentlig lavere del af befolkningen, der støtter op i forhold til tidligere ministerhold.