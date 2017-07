Amerikanere spiller stadig større rolle i Mosul

Dagen efter, at Iraks premierminister erklærede "enden på Islamisk Stats kalifat", kørte den amerikanske oberst Pato Work og en halv snes soldater gennem det vestlige Mosul i to pansrede køretøjer.

De advarede de irakiske sikkerhedsstyrker om, at de skulle tage sig i agt for at blive beskudt af deres egne på den kaotiske kampplads.

Den amerikanske oberst holdt en række hastemøder ansigt til ansigt med irakiske generaler, med ledende politifolk og specialstyrkerne. Det skete forud for en ny offensiv mod Islamisk Stat i Mosul lørdag.

Den lille gruppe amerikaneres indsats afspejler, at USA's hær i stigende grad tager del i kampene. I lang tid har de kun befundet sig langt inde på den irakiske hærs baser og kaserner.

- Vi hjælper irakerne med at overblik. Gør dem bedre til at se grænserne mellem deres forskellige enheder og får dem til at forstå, hvor hurtigt situationen på slagmarken ændrer sig, siger Pato Work og tilføjer:

- Vi ser en meget voldelig og meget tæt krig. Når kugler ikke er nok, så giver de irakiske befalingsmænd lynhurtigt ordre til at bruge morterer og artilleri. Derfor er det hele tiden vigtigt med viden om, hvor fjenden er, så våbnene rettes mod ham - og ikke ved et uheld mod ens egne.

De mange forskellige grupper, der udgør Iraks militære styrke har længe kæmpet med problemer med koordinering og forskellige kulturer.

De har stærkt brug for amerikanernes rådgivning, når sort røg fra luftangreb indhyller flere bydele.

- Irakernes mangel på kommunikationsudstyr betyder, at de er i stor fare for at blive ramt af ikke-præcisionsvåben som granater og artilleri fra deres egne styrker, siger den amerikanske oberst.

Hæren i Irak meddelte torsdag, at specialstyrker har generobret en moské i Mosul, hvor lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, for tre år siden udråbte sit kalifat.

Koalitionen har gennemført 1200 artilleriangreb mod de IS-kontrollerede områder i Mosul, og amerikanske, britiske, franske, belgiske og australske kampfly har gennemført over 1000 flyangreb mod byen.