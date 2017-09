Amerikanere flygter fra orkanen Irma med kurs mod Florida

Orkanen Irma, der har efterladt sig et spor af ødelæggelse i Caribien, har lørdag kurs mod den amerikanske delstat Florida.

Dermed ser storbyen Miami ud til at slippe for Irmas værste hærgen. Men også her vil der ifølge meteorolog og NHC-talsmand Dennis Feltgen blæse livsfarlige vindstød.

Den nuværende kategori 4-storm ramte Cuba tidligt lørdag, efter at den havde raseret en række caribiske øer og kostet mindst 20 personer livet.

Irmas vindstyrke lå i snit på 215 kilometer i timen over Cuba. Men det forventes, at orkanen igen kan tage til i styrke, inden den rammer det amerikanske fastland.

De amerikanske myndigheder har på forhånd beordret flere millioner indbyggere evakueret.

Det råd har mange fulgt. Både motorveje og lufthavne er fyldt med indbyggere fra Florida, der forlader hus og hjem for at undgå Irma.

- Hvis du ikke lytter til advarslen, kan du dø, siger Don Anderson, der bor i Key Largo, til tv-stationen CNN.

- Det her er dit liv. Hvad er det værd? Du kan altid feste senere.

Men ikke alle lytter til myndighedernes råd.

- Jeg har været her i 15 år og været igennem så mange storme. Vi har fået besked på at evakuere så mange gange, siger Scott Abraham, der bor i et højhus i Miami, til CNN.

- Jeg tror ikke, at den rammer os direkte. Hvis den gør, tror jeg, vi er i sikkerhed. Vi har mad. Vi har et forråd. Vi har alt, hvad vi har brug for.

- Vi er klar til at rocke og rulle med stormen.

Også Linda Blackshear, der bor i det sydlige Florida, planlægger at blive i sit hjem.

Hun bor ikke i de områder, hvor indbyggerne er blevet bedt om at rejse væk - og hun har i øvrigt ikke noget sted at rejse hen, tilføjer hun.

- Jeg føler mig i sikkerhed, siger Linda Blackshear til CNN.