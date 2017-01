Ambassadør: Rystede tyrkere fortsætter hverdag efter angreb

- 2016 var et år, hvor Tyrkiet var hårdt ramt på mange fronter - på terrorsiden og med et militært kupforsøg.

Med angrebet på en natklub i Istanbul fik tyrkerne et trist punktum for et år, som har været præget af en række voldsomme begivenheder i Tyrkiet.

- Der har været mange angreb i løbet af 2016. De er kommet skiftevis fra Islamisk Stat og kurdiske separatister. Det er selvfølgelig noget, som tyrkerne er meget berørte over, siger Svend Olling.

- Der tales meget om det. Folk taler om, hvor kan vi bevæge os sikkert i byen, og hvordan bliver vores fremtid.

- Men jeg er samtidig også meget imponeret over, hvor robust samfundet er. Livet fortsætter. Der er aktivitet i gaderne, og man kommer meget hurtigt tilbage til rutinerne, siger Svend Olling.

I gadebilledet vidner bevæbnet politi dog samtidig om den alvorlige virkelighed.

- Man vil se bevæbnet politi i gaderne, når man kommer til en lufthavn, og hvor der ellers er mange mennesker samlet.

- Og ligesom i København har man gjort en del foranstaltninger for at undgå terrorangreb op til nytår som for eksempel at opstille barrikader og lignende, siger Svend Olling.

Nytårsfesten på natklubben Reina i Istanbul blev godt en time inde i det nye år lokal tid forvandlet til et blodbad, da festglade gæster blev mejet ned af en - måske to - væbnede mænd.

39 mennesker er meldt dræbt, mens 69 er såret efter angrebet på natklubben, hvor omkring 600 gæster fejrede nytår. Angrebet bliver mødt med bestyrtelse, chok og vrede blandt befolkningen, i medierne og på de sociale medier, fortæller Svend Olling.

Der bliver også spekuleret i, hvem der kan stå bag, men der er endnu ikke meldt noget ud fra den tyrkiske regering.

Natklubben, hvor angrebet fandt sted, er meget kendt, fortæller den danske ambassadør.

- Det er en ikonisk natklub for eliten. Det er et sted, hvor popmusikere, sportsstjerner og kendte af alle mulige slags kommer - også mange udlændinge. Den ligger meget flot ned til vandet på den europæiske side i Istanbul, siger han.

I december blev 44 personer dræbt ved et bombeangreb uden for et fodboldstadion i det centrale Istanbul. Ifølge politiet var der tale om en bilbombe og en selvmordsbombe.

Senest blev den russiske ambassadør i Tyrkiet skudt ned på et kunstgalleri i Ankara.