Ambassadør: Iran ramt af frontalangreb mod symbolske mål

Og det er "et direkte frontalangreb" mod to meget symbolske mål, fortæller Danmarks ambassadør i landet, Danny Annan, der befinder sig cirka 15 kilometer nord for centrum.

- For rigtig mange iranere er det nok kommet som et chok, at deres hovedstad er blevet angrebet, siger han.

Khomeini er grundlægger af den islamiske stat Iran og stod i spidsen for den revolution, der i 1979 væltede shahen. Ayatollahen er landets øverste leder.

Og det er ikke meget mere end nogle dage siden, at der var en større ceremoni i anledning af årsdagen for Khomeinis død, fortæller ambassadøren.

Den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat hævder at stå bag angrebet, der ifølge nyhedsbureauet AFP har kostet 12 personer livet.

Det er første gang, at Iran er blevet angrebet af gruppen.

- Der har været tale om et chok. Men man kan samtidig sige, at det nok også har været forventet, at der på et tidspunkt ville blive gennemført et Isil-angreb i Teheran, siger Danny Annan med et andet ord for Islamisk Stat.

- Hvis det, som det påstås af Isil, rent faktisk er dem, der har gennemført det.

Shiamuslimske Iran og sunnimuslimske Islamisk Stat har længe været indædte modstandere, forklarer ambassadøren.

- Man kan helt kort sige, at de er dødsfjender, siger Danny Annan.

- Isil anser shiitter - som er den største del af den iranske befolkning - for at være kættere og frafaldne muslimer, som ikke lever op til islam.

- Og Isil har adskillige gange gjort helt klart, at Iran og shiitter er et mål, tilføjer han.

Iran er engageret i kampen mod Islamisk Stat i både Irak og Syrien, hvor gruppen for nogle år siden erobrede store landområder.

- Så niveauet for konflikten mellem Isil og Iran er allerede på et meget højt niveau, siger Danny Annan.

- Der vil nok komme et ekstra lag på i kampen mod Isil fra iransk side, men det vil nok langt hen ad vejen være mindre krusninger, fordi kampen allerede er hård, tilføjer ambassadøren.