Alternativet: Ekstrem ulighed skal øverst på dagsordenen

- Flere hundrede millioner mennesker sulter og lider, alt imens de økonomiske midler, som kunne gøre en forskel for dem, opsuges af de milliardærer, der i forvejen har allermest. Det er helt absurd, siger Rasmus Nordqvist, politisk ordfører i Alternativet.

Partiet mener, at globale skatteregler er vejen mod en mere lige verden.

- Vi foreslår, at vi laver klare internationale aftaler omkring skat, så vi sørger for, at folk ikke skjuler deres værdier, og at de betaler ordentlig skat i de lande, de skaber deres værdier i, siger han.

Derudover stemmer Alternativet for en global skat på blandt andet handel med aktier og obligationer og andre finansielle transaktioner - den såkaldte Tobin-skat.

- Vi mener, at ulighed burde være meget højere på vores politiske dagsorden. Det vil vi kæmpe videre med. Det er både i Danmark, i de andre lande og på EU-niveau, at vi kan gøre noget ved det her, siger den politiske ordfører.

Alternativet foreslog i sit finanslovsudspil at investere 75 milliarder kroner over fire år i at øge ligheden både i Danmark og i udlandet.

Ifølge rapporten fra Oxfam er Facebook-stifteren Mark Zuckerberg og Microsoft-grundlæggeren Bill Gates blandt de otte velhavende mænd, der sidder på de mange værdier.

Rapporten udgives forud for det årlige World Economic Forum-møde. Mødet afholdes for verdens politiske og økonomiske ledere i Davos i Schweiz.