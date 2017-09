Albino-teenager får fjernet knogler og hjerne i Mozambique

En 17-årig albino er i denne uge blevet dræbt i Mozambique, og drengens knogler og hjerne er efterfølgende blevet taget ud af kroppen - formentlig for at blive brugt til sort magi.

- Gerningsmændene tog knoglerne ud af armene og benene, de tog håret, og de slog hul på hovedet for at fjerne hjernen, siger en lokal embedsmand til nyhedsbureauet AIM.

Drengens lig er blevet fundet, efter at han blev dræbt onsdag i Tete-provinsen, rapporterer nyhedsbureauet.

Albinoer lever en farlig tilværelse i landet på den afrikanske østkyst. De lyshudede mennesker bliver ofte jagtet, fordi nogle folk tror, at deres kropsdele kan bruges som lykkeamuletter og til at lave en slags eliksir, der kan sikre velstand og lykke.

Lurdes Ferreira, talsmand for politiet i Tete, oplyser, at der er indledt en efterforskning af den 17-åriges forsvinden og senere død.

- Vi er i gang med at lede efter de ansvarlige for denne makabre forbrydelse, siger Ferreira.

Drabet på drengen sker, fire måneder efter at et forældrepar forsøgte at sælge deres albinobarn i Moatize, der også ligger i Tete-provinsen.

Provinsen grænser op til Malawi, hvor der menes at være et stort marked for køb og salg af organer fra albinoer.

I Mozambique har der siden 2014 været over 100 angreb på albinoer ifølge FN.

Albinoer lider af sygdommen albinisme. Sygdommen er arvelig og viser sig ved helt eller delvist fravær af pigment i huden.

Huden fremstår hvid, behåringen er hvid, og øjenfarven tenderer mod grå. Huden er samtidig lysfølsom, og der er større risiko for hudkræft.