Albansk valgvinder vil skabe job og bekæmpe korruption

Løfterne blev fremsat af premierminister Edi Rama, efter at det endelige resultat fra søndagens valg viste, at socialisterne fik 48 procent af stemmerne.

Dermed kan partiet i modsætning til den forrige valgperiode nu regere på egen hånd. Socialisterne får 74 af de 140 pladser i den nye nationalforsamling.

Det største oppositionsparti, Det Demokratiske Parti, fik 29 procent af stemmerne og 43 kandidater valgt ind.

Det Demokratiske Parti beskyldte under valgkampen premierministeren for at have forbindelser til organiseret kriminalitet.

Partiet beskyldte ham også for at omdanne staten til et apotek. Det var en henvisning til Albaniens lukrative men ulovlige handel med hash.

Albanien er et af Europas fattigste lande. Lønningerne er lave, og ledigheden er høj. En nylig Gallup-undersøgelse viser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 56 procent af albanerne ønsker at emigrere i jagten på et bedre liv.

Premierminister Rama erkender, at hans nye regering har mange udfordringer.

- Efter vores første periode mangler meget at blive gjort. Vi vil straks gå i gang med at fortsætte reformerne, udvide økonomien og skabe arbejdspladser, siger han.

I Ramas første fire år som regeringsleder blev der skabt 180.000 nye arbejdspladser. Det var omkring halvt så mange, som regeringen havde stillet i udsigt.

Valget blev set som en prøve på, hvor entusiastisk Albanien er efter at blive medlem af EU.

De to store partier gik efter et flertal for at kunne gemmeføre en række retsreformer i kampen mod udbredt korruption blandt dommere og andre embedsfolk.

Reformerne er afgørende for, at landet en dag kan blive medlem af EU.

EU-ledere har også understreget vigtigheden af, at Albanien fortsætter med at bekæmpe den store produktion af cannabis, som kriminelle bander tjener store penge på at smugle til andre europæiske lande.