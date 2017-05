Alabama henretter 75-årig efter syv udsættelser

Myndighederne i den amerikanske delstat Alabama har henrettet en 75-årig indsat, som var dødsdømt for et drab på sin kærestes mand i 1982.

Tommy Arthur fik tilnavnet "Dødsgangens Houdini", da myndighederne tidligere har blokeret for hans henrettelse syv gange.

Højesteret havde også midlertidigt givet ordre til en udsættelse af henrettelsen denne gang, men den blev ophævet torsdag.

- Tommy Arthur fik den dræbende indsprøjtning et kvarter efter midnat (klokken 07:15 dansk tid) fredag i Atmore, Alabama, oplyser guvernørens kontor.

- Han sagde farvel til sine børn inden henrettelsen, siger en talsmand for fængslet.

De første gange, da myndighederne blokerede for en planlagt henrettelse af Tommy Arthur, havde han tilkaldt pårørende, som i sidste øjeblik fik at vide, at henrettelsen var blokeret eller udsat.

Senest var i november 2016, da Arthur i sidste minut fik udskudt en dødelig indsprøjtning.

Hans sag har vakt vrede hos både modstandere og tilhængere af dødsstraf.

Modstandere kalder det psykologisk tortur at gøre klar til henrettelser og så udskyde dem. Tilhængere af dødsstraf mener, at Arthur sammen med sine advokater konstant har misbrugt retssystemet og forhindret retfærdigheden i at ske fyldest.

- "Tommy Arthur er en flugtkonge," hed det i en udtalelse inden henrettelsen fra Janette Grantham. Hun er leder af en gruppe, der kæmper for personer, der har været ofre for kriminalitet.

- Han har brugt hvert eneste trick i hele kataloget til at manipulere domstolene gennem 34 år og forsøgt at overbevise offentligheden om, at han er uskyldig. Nu er Houdinis trick forhåbentlig brugt op, tilføjede hun.

Arthur fastholdt til det sidste, at han var uskyldig.

Henrettelser er tidligere blevet udskudt, fordi advokater klagede over de dødelige indsprøjtninger, som de kaldte grusomme og omgærdet af usikkerhed, hvad angår smertefrihed.

Tommy Arthur blev fundet skyldig i at have planlagt og udført et drab på en mand, Troy Wicker, som var gift med hans daværende kæreste, Judy Wicker. Det var ifølge dommen delvist motiveret af livsforsikringspenge, som Arthur fik del i.

Han er den 12. person, som henrettes i USA i år.