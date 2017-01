Airbnb tilbyder husly til folk ramt af indrejseforbud i USA

Flygtninge og andre fra syv overvejende muslimske lande, som er blevet nægtet at rejse ind i USA, har fået et overraskende tilbud om husly.

Bekendtgørelsen betyder, at borgere fra de syv lande er forbudt at rejse ind i USA de næste tre måneder.

- At nægte lande eller flygtninge adgang til USA er ikke rigtigt, og vi må stå sammen med dem, der er berørt, skriver Chesky på Facebook.

- Airbnb tilbyder gratis boliger til flygtninge og andre, der har brug for det, hvis de bliver nægtet at stige på at fly med kurs mod USA og ikke befinder sig i den by eller i det land, hvor de bor, fortsætter han.

De syv lande er Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen.

Og der har siden underskrivelsen lørdag allerede været flere meldinger om borgere fra de pågældende lande, som er blevet nægtet at boarde fly mod USA.

I Egypten blev fem irakiske passagerer og en yemenit forbudt at stige på et EgyptAir-fly mod New York, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Også det hollandske flyselskab KLM nægtede ifølge Reuters syv passagerer fra overvejende muslimske lande at flyve til USA.

Selv er Donald Trump tilfreds med indrejseforbuddet.

Formålet er ifølge præsidenten at holde "radikale, islamistiske terrorister" ude af USA, og det virker indtil videre "rigtig fint", sagde han på et pressemøde lørdag.