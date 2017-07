Aggressiv hjernetumor rammer det republikanske ikon McCain

Den 80-årige senator kommer sig for tiden efter en operation, der blev foretaget sidste fredag for at fjerne en mindre blodprop over McCains ene øje.

John McCain, den respekterede amerikanske senator og tidligere præsidentkandidat for Republikanerne, har fået konstateret en aggressiv hjernetumor.

En vævsprøve har siden operationen afsløret, at blodproppen var udløst af en aggressiv og ondartet tumor.

John McCain er en nærmest ikonisk skikkelse i amerikansk politik. Senatoren var krigsfange under Vietnamkrigen, hvilket har stemplet ham som en helt i mange amerikaneres øjne.

Da hans fly blev skudt ned over Vietnam i 1967, var det starten på fem og et halvt år i fangenskab for McCain.

Da han undervejs blev tilbudt at blive løsladt, afslog han. McCain insisterede på, at andre fanger, der havde siddet indespærret længst, skulle løslades først.

I sin tid i fangenskab blev McCain tortureret. En af senatorens stolte øjeblikke var derfor, da han var med til at gøre tortur forbudt i 2015.

I 2008 vandt han nomineringen som Republikanernes præsidentkandidat. Dengang tabte han præsidentvalget til Demokraternes Barack Obama.

McCain kritiserede ofte Obamas udenrigspolitik, som han mente var for defensiv. Men de to arbejdede også sammen om politiske tiltag og udviste generelt stor respekt for hinanden.

Den forhenværende præsident har onsdag aften amerikansk tid udsendt en hilsen til McCain på Twitter.

- John McCain er en amerikansk helt og en af de modigste fightere, jeg nogensinde har mødt. Kræften ved ikke, hvad den er oppe imod. Give it hell, John, skriver Obama.

McCain har længe været særdeles kritisk over for USA's republikanske præsident, Donald Trump.

Præsidenten har også tidligere sagt, at McCain ikke er en krigshelt i hans øjne.

- Jeg foretrækker folk, der ikke bliver fanget, sagde Donald Trump i 2015.

Efter nyheden onsdag har Trump dog for en stund sat striden til side.

- Melania (Trumps kone, red.) og jeg sender vores tanker og bønner til senator McCain, Cindy (McCains kone, red.) og deres familie. Få det bedre, skriver præsidenten på Twitter.