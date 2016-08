Afgørelsens time nærmer sig for Brasiliens Rousseff

Senatet debatterer for og imod at afsætte Rousseff fra præsidentposten. Senatorerne ventes at stemme onsdag.

Tirsdag skal de 81 medlemmer af Brasiliens senat fremsætte deres argumenter for eller imod, at hun fjernes helt fra posten.

Brasiliens senat er tæt på at afgøre skæbnen for Dilma Rousseff, der er suspenderet fra præsidentposten.

Rousseff er ved rigsretssagen anklaget for at have forbrudt sig mod loven ved at bruge midler fra statslige banker til at dække over huller i statens budget.

Dermed mener kritikerne, at hun har sminket de offentlige finanser, så hun havde bedre chancer for at blive genvalgt i 2014.

Selv nægter Rousseff sig skyldig. Hun siger, at det er en regnskabsmetode, der også har været brugt af hendes forgængere.

Der skal 54 stemmer - to tredjedele af Senatet - for at afsætte Rousseff.

Ifølge avisen Folha var der mandag 52 senatorer, som vil afsætte den suspenderede præsident, mens 11 endnu ikke har bestemt sig.

Rousseff har siden maj været suspenderet fra præsidentposten, mens hun venter på, at rigsretsprocessen afsluttes.

Vicepræsident Michel Temer har været fungerende præsident siden da.

I sin tale mandag gentog Rousseff, at der er sket et "politisk kup" mod hende.

- Stem imod rigsret, stem for demokrati. I må ikke acceptere et kup, sagde hun mandag, hvor hun blev krydsforhørt af senatorerne i 14 timer.

Rousseff påpegede det ironiske i, at hun kan blive anklaget for lovbrud, som hun siger, at hun ikke har begået, af politikere som selv er mistænkt for at have begået alvorlig økonomisk kriminalitet.

Flere af landets fremtrædende politikere er anklaget i en omfattende korruptionssag.