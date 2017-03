En afghansk familie på fem bliver trods gyldige indrejsepapirer tilbageholdt af myndighederne i USA. Familien ankom i sidste uge til lufthavnen i Los Angeles. På dette billede fra lufthavnen ses et par glade personer fra Mellemøsten, som i februar fik lov til at rejse ind i USA, efter at en føderal domstol havde sat Donald Trumps indrejseforbud ud af kraft.

Afghansk familie med visum er tilbageholdt i USA

De amerikanske myndigheder beskyldes for i strid med USA's forfatning at tilbageholde en familie fra Afghanistan.

Umiddelbart efter at et afghansk ægtepar med tre små børn tirsdag i sidste uge ankom til lufthavnen i Los Angeles, blev de ført bort af agenter fra USA's grænsemyndighed, U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Familien har gyldige indrejsepapirer i form at et særligt immigrantvisum, der er udstedt, til gengæld for opgaver faren har udført for den amerikanske regering i Afghanistan.

Familien blev ifølge retspapirerne "med absolut ingen begrundelse overhovedet" tilbageholdt.

Ydermere havde familien ingen adgang til juridisk bistand

- Trods gentagne anmodninger har CBP ikke fremlagt nogen oplysninger om, hvorfor familien blev tilbageholdt, om de er blevet afhørt, og om der overhovedet er en årsag, som kan retfærdiggøre deres fortsatte tilbageholdelse, hedder det i begæringen.

Ifølge advokaterne er det i strid med den amerikanske forfatning.

Grænsemyndighederne afviser at kommentere sagen.

En høring er berammet til mandag ved distriktsdomstolen i Santa Ana.

Det er lykkedes for de advokater, som repræsenterer familien, at overtale en dommer ved en distriktsdomstol til midlertidigt at sætte en stopper for en plan fra myndighedernes side om at overføre moren, der ikke taler engelsk, og de tre børn til et familiecenter i Texas.

Moren er derfor fortsat tilbageholdt i Los Angeles sammen med sine tre børn. De er syv år, seks år og otte måneder gamle. Faren er overført til et topsikret varetægtsfængsel i Orange County i Californien.

Det er ikke oplyst, hvilken form for arbejde han har udført for USA i Afghanistan.

Begæringen til distriktsdomstolen er indgivet af en menneskeretsgruppe ved navn International Refugee Assistance Project.