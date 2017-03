Afghansk familie løsladt i USA efter stor mediebevågenhed

Men straks efter landingen blev de taget med til afhøring af USA's grænsemyndighed, U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Familien havde gyldige indrejsepapirer i form at et særligt immigrantvisum, der var udstedt til gengæld for opgaver, som faren har udført for den amerikanske regering i Afghanistan.

Her havde han ifølge familiens advokat Robert Blume arbejdet på en amerikansk militærbase i Afghanistan.

Som følge af, at faren arbejdede sammen med amerikanere, blev han overfaldet og skudt af medlemmer af Taliban.

Sagen har fået stor bevågenhed i medierne.

Advokat Robert Blume har hele tiden fastholdt, at det var en fejl, at familien blev tilbageholdt. Han har kædet episoden sammen med præsident Donald Trumps hårde kurs mod indvandrere.

- Regeringen har ramt ved siden af i den her sag. Den har simpelthen fejlet, sagde Blume, efter at de fem var blevet tilbageholdt.

Familien blev ifølge retspapirerne "med absolut ingen begrundelse overhovedet" tilbageholdt.

Ydermere havde familien ingen adgang til juridisk bistand.

Under høringerne sagde advokater for justitsministeriet, at det specielle visum, som familien var i besiddelse af, ikke fritog dem fra at gennemgå ekstra sikkerhedstjek.

Ifølge familiens advokater havde myndighederne tænkt sig at flytte moren og børnene til delstaten Texas, mens faren sad i et højsikkerhedsfængsel i Californien.

Lørdag aften skred en dommer dog ind og annullerede flytningen.

Nu hvor alle er på fri fod, vil familien slå sig ned i Seattle, der ligger i delstaten Washington.