Afghansk diplomat skudt og dræbt i Karachi

Personlig strid menes at ligge til grund for drab på diplomat i afghansk konsulat i Pakistan.

En afghansk diplomat blev mandag skudt og dræbt i Afghanistans konsulat i den pakistanske storby Karachi, oplyser en talsmand for politiet.

- Drabsmanden er også afghansk statsborger, tilføjer han.

- Vagten skød og dræbte diplomaten med sit automatvåben. Han affyrede mange skud, siger Ismail.

En ledende politimand, viceinspektør Azad Khan, siger, at skyderiet efter alt at dømme var udløst af en personlig strid mellem de to mænd.

Afghanistans ambassadør i Pakistan, Omar Zakhilwal, bekræfter skuddrabet på sin Facebookprofil.

- Der fandt i dag et skyderi sted i Afghanistans konsulat i Karachi. En afghansk vagt i konsulatet skød og dræbte en af vore diplomater. Der synes at have været tale om en personlig strid i forbindelse med en kriminel handling, skriver Zakhilwal.

Den ekstremistiske Talibanbevægelse opererer både i Afghanistan og Pakistan.