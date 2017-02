Afdøde David Bowie bliver overøst med Grammy-priser

David Bowie tager revanche for årtiers manglende anerkendelse ved Grammy Awards og vinder fem priser.

Mens han var i live, tiltrak Bowie sig ellers sjældent større opmærksomhed fra den komité, der står for at nominere kunstnere til verdens mest prestigefyldte musikpris.

Men nu kommer anerkendelsen. Bowie har ryddet bordet ved at vinde samtlige fem kategorier, han var nomineret i ved dette års uddeling, der finder sted natten til mandag dansk tid i Los Angeles.

Bowie døde 10. januar 2016. To dage tidligere havde han på sin 69 års fødselsdag udgivet albummet "Blackstar".

Og albummet vandt altså de fem kategorier, det var nomineret i.

Deriblandt bedste rocksang og bedste alternative musikalbum.

Bowie-fans havde op til prisuddelingen brokket sig over, at "Blackstar" ikke også var i spil i kategorien som årets album.

Jazzsaxofonisten Donny McCaslin, der samarbejdede med Bowie om den britiske avantgardekunstners sidste udgivelse, modtog tydeligt berørt en af priserne.

- I kraft af at have mødt ham er jeg er en bedre kunstner og en bedre person, lyder det fra McCaslin, der til prisfesten er iført en sort "Blackstar"-T-shirt under sit jakkesæt.

Før søndagens prisregn havde Bowie kun vundet én Grammy i sine cirka fem årtier som verdenskendt musiker.

Det var i en kategori for musikvideoer. Dertil kommer en æres-Grammy i 2006 for hans livslange bidrag til musikkens verden.

Ved Grammy Awards 2016, der fandt sted få uger efter Bowies bortgang, blev han hyldet af Lady Gaga, der ud over en Bowie-lignende påklædning sang et medley af David Bowies mest kendte numre under showet.