Advokat: 547 drenge blev misbrugt på tysk katolsk skole

Ulrich Weber, en advokat, som havde fået til opgave at undersøge skandalen, siger, at ofrene, som blev udnyttet af præster og lærere på katedralskolen, har kaldt deres tid på skolen for "et fængselsophold, et helvede og en koncentrationslejr".

- Mange af ofrene, som er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen, har beskrevet deres oplevelser på skolen som "den værste tid i deres liv - præget af frygt, vold og hjælpeløshed", siger Weber.

På skolen blev drengene oplært til at synge religiøs musik ved gudstjenester.

Det verdensberømte kor Domspatzen (Katedralspurve) har været ramt af skandaleafsløringer siden de første beskyldninger om misbrug blev fremsat i 2010.

En tilbundsgående undersøgelse blev sat i værk sidste år. Ofrene er blevet tilkendt erstatninger på omkring 150.000 kroner til hver.