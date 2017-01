For godt et år siden afskaffede Kina den meget omtalte etbarnspolitik, som siden 1970'erne skulle forhindre, at en familie fik mere end et barn. Et nyt babyboom synes dog ikke at have så meget at gøre med den ændrede lovgivning, men beror mere på, at 2016 var abens år, mener nogle.

Abens år sender fødselstallet på himmelflugt i Kina

- Næsten halvdelen af børnefødslerne skete i familier, som allerede havde et barn, siger Yang Wenzhuang, som arbejder i Kinas Nationale Kommission for Sundhed og Famileplanlægning.

Antallet af fødsler var 1,3 millioner højere end i 2015, fremgår det af den statslige avis China Daily.

For godt et år siden afskaffede Kina den meget omtalte etbarnspolitik, som siden 1970'erne skulle forhindre, at en familie fik mere end et barn.

Det nye babyboom synes dog ikke at have så meget at gøre med den ændrede lovgivning, da de fleste fødsler indtraf i første halvdel af 2016.

En forklaring, som flere henviser til, er, at 2016 var abens år, som i henhold til kinesisk astrologi er et særligt gunstigt år for børnefødsler.

Etbarnspolitikken blev ophævet på grund af problemer med en aldrende befolkning og en faldende arbejdsstyrke, mens nogle forældre i lang tid har haft tilladelse til at få flere børn.

Mange har dog afholdt sig fra at få barn nummer to på grund af de økonomiske omkostninger.

Omkring 53 procent af etbarnsfamilierne har intet ønske om at få et barn mere, viser en rundspørge fra Kinas Kvindesammenslutning blandt 10.000 familier med børn under 15 år.

Etbarnspolitikken blev indført for at dæmme op for befolkningstilvæksten. Den medførte blandt andet aborter af pigefostre, da mange familier ønskede, at deres eneste barn blev en dreng.

Gennem årene er den oprindeligt stenhårde politik lempet, men den brede reform af landets familiepolitik kom først i 2015.