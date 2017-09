Ældste kvinde i rummet vender hjem til pizza

Hun indledte sin seneste mission - den tredje - i november i fjor. Under opholdet på ISS er hun fyldt 57 år og er dermed den ældste kvinde i rummet.

Det er ikke den eneste rekord, som Peggy Whitson nu ligger inde med.

Biologen, der sammenlagt har opholdt sig 665 dage i rummet, gennemførte under sin tredje mission en rumvandring.

Det var tiende gang, at hun var uden for ISS i rummet, og det har ingen kvinde gjort før hende.

Hun blev også den første kvinde til at have overkommandoen i ISS to gange.

Peggy Whitson vender hjem med en russisk kapsel til Kasakhstan søndag. Nyhedsbureauet AP har været i mailkorrespondance med hende, og hun har fortalt noget om, hvad hun savner efter det lange ophold i rummet.

Hun fortæller, at hun længes efter pizza og træk-og-slip toiletter.

- Tro mig, I vil ikke kende detaljerne, skriver hun.

Videre fortæller hun, at hun efter sin hjemkomst vil komme til at savne synet af Jorden fra ISS.

- Indtil mine sidste dage vil mine øjne afsøge horisonten for at se denne kurve.

Peggy Whitson har også haft grund til bekymring i de seneste dage.

Hun har et hus i Houston, der i øjeblikket kæmper med de store oversvømmelser, som er udløst af orkanen Harvey.

Hun fortæller på mail, at hendes hus er uskadt, men mange af hendes venner står i problemer.

Nasa's rumfartscenter i Houston, Johnson Space Center, er foreløbig lukket frem til tirsdag. Kun det absolut mest nødvendige personale er til stede i centret.

Efter at Sojus-kapslen med den erfarne astronaut søndag er landet i Kasakhstan, er det meningen, at Peggy Whitson skal tilbage til sit hjem i Houston efter et kort ophold i Tyskland.