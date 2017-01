Årets økonomiske forum i Davos bliver uden Merkel

Årets forum ventes at have fokus på Donald Trumps præsidentperiode og tiltagende vrede og frustration over for globaliseringen og den økonomiske og politiske elite.

Merkel har været nede ved vintersportsstedet i De Schweiziske Alper syv gange, siden hun blev forbundskansler i 2005.

Årets forum finder sted fra den 17. til den 20. januar under overskriften "Reagerende og Ansvarlig ledelse".

Donald Trumps indsættelse som præsident finder sted på sidstedagen af mødet, hvilket har fået flere toppolitikere til at melde fra.

Merkel var heller ikke i Davos sidste år, og hende afbud i år er en stor skuffelse for arrangørerne, da hendes ry for at være en principfast og stabil leder passer til året overordnede temaer.

Det er ikke klart, hvad der er den direkte årsag til afbuddet fra kansleren.

Iagttagere siger, at den udbredte kritik af globaliseringseliten kan være en medvirkende årsag til, at nogle i år vælger at blive væk fra det eksklusive vintersportssted, som opfattes et synonym for den globale elite.