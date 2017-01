Klimaforandringer kombineret med en voldsom udgave af vejrfænomenet El Niño skabte ekstreme hedebølger, tørke og naturbrande flere steder verden over. Her Nataf, Israel, i august.

År 2016 sætter global varmerekord og nærmer sig FN-grænse

For det forgangne år var det varmeste, siden man begyndte at registrere de årlige temperaturer i 1800-tallet.

Det er 1,3 grader højere end før industrialiseringen i det 19. århundrede, står der i rapporten. Det er EU-enheden Copernicus Climate Change Service, der blandt andet indsamler viden om klimaforandringer, som står bag.

Særligt dele af Arktis har oplevet en kraftig stigning i temperaturer.

Men også mange andre steder, heriblandt dele af Afrika og Asien, har oplevet usædvanlige varmegrader.

Klimaforandringer kombineret med en voldsom udgave af vejrfænomenet El Niño skabte ekstreme hedebølger, tørke og naturbrande flere steder verden over sidste år.

Også orkaner og oversvømmelser har været hyppigere end tidligere.

Samtidig nærmer temperaturstigningen sig den nedre grænse, der blev vedtaget på et klimatopmøde i Paris i 2015.

På det såkaldte COP21-topmøde vedtog FN-landene, at den globale temperaturstigning skal holdes nede på mellem 1,5 og 2 grader i forhold til det førindustrielle niveau i slutningen af 1800-tallet.

Det skal blandt andet ske ved hjælp af en begrænsning af landenes CO2-udslip.

Det ser dog ud til, at den globale opvarmning ifølge forskere kan stige til over 3 grader inden år 2100.

USA's kommende præsident, Donald Trump, har tidligere skabt bekymring omkring USA's fortsatte deltagelse i COP21-aftalen.

Forretningsmanden har blandt andet tweetet, at "hele begrebet om global opvarmning er skabt af og for kineserne for at gøre amerikansk produktion ikke-konkurrencedygtig".

Men i et interview med avisen New York Times efter sin valgsejr, var han mindre sikker og erkendte, at opvarmningen kunne være menneskeskabt.

- Jeg tror, der er en forbindelse. Nogen. Noget. Det afhænger af hvor meget, sagde han.