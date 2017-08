96-årig bogholder fra Auschwitz slipper ikke for fængsel

En domstol har vurderet, at han er egnet til at blive sendt bag tremmer. Det oplyser den tyske anklagemyndighed onsdag.

Den nu 96-årige tidligere SS-soldat Oskar Gröning slipper efter alt at dømme ikke for fængsel trods sin fremskredne alder.

Gröning blev for to år siden dømt medskyldig i drab på 300.000 mennesker i den berygtede kz-lejr Auschwitz-Birkenau. Han ankede dommen på fire års fængsel og beslutningen om at sende ham i fængsel.

Han har været på fri fod, mens sagen er blevet behandlet.

- Anmodningen fra forsvarets side om at suspendere fængselsstraffen er blevet afvist, siger talskvinde Kathrin Söfker fra Hannovers offentlige anklagemyndighed.

Oskar Gröning er kendt som "bogholderen fra Auschwitz". Han havde til opgave at tælle og beslaglægge fangernes penge og værdigenstande, når de ankom til lejren i det besatte Polen.

Langt de fleste af fangerne blev sendt direkte ind i koncentrationslejrens gaskamre.

Værdierne blev sendt tilbage til det nazistiske elitekorps SS' hovedkvarter i Berlin, sørgede Gröning for.

En domstol i den nordtyske by Lüneburg dømte i 2015 den dengang 94-årige mand for medansvar og delagtighed i massedrab.

Dommeren nævnte det som en formildende omstændighed, at den tidligere SS-soldats medvirken til forbrydelserne som kontormand var begrænset.

Forsvaret havde krævet frifindelse og vil endnu en gang forsøge at modsætte sig fængsel til den ældre mand. Det oplyser forsvarer Hans Holtermann.

Ifølge Holtermann er der ikke blevet foretaget en ordentlig lægeundersøgelse for at sikre, at Gröning er egnet til fængsel.

Gröning meldte sig i 1942 frivilligt til Waffen-SS. Han blev derefter sendt til tjeneste i den tyske dødslejr i Polen. Han var da 21 år og efter sin egen forklaring en meget overbevist nazist.

Han har aldrig nægtet sin rolle i forbindelse med jødeudryddelsen og forklarede under retssagen i Lüneburg, at han accepterer et moralsk ansvar for sine handlinger.

Han har ikke personligt dræbt fanger i Auschwitz.

Konkret var han tiltalt for sine handlinger mellem maj og juli 1944, hvor 137 tog ankom med cirka 425.000 jøder fra Ungarn. Mindst 300.000 af dem blev sendt direkte ind i gaskamrene.

Det er uvist, hvornår Gröning skal afsone sin straf.