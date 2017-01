92-årig George H.W. Bush er flyttet til intensivafdeling

Den tidligere amerikanske præsident George H.W. Bush er blevet flyttet til intensivafdelingen på et hospital i byen Houston.

Ekspræsidentens tilstand skulle dog være stabil, oplyser hans kontor i en pressemeddelelse.

Bush blev tirsdag indlagt efter at have fået et ildebefindende. Senere fik han akutte problemer med sine luftveje, og lægerne var nødt til at foretage et "indgreb", der krævede bedøvelse. Han ligger nu til observation.