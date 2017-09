90.000 rohingyaer er flygtet fra Myanmar til Bangladesh

Rohingyaerne siger ifølge Reuters, at de bliver drevet på flugt af drab, vold og ildspåsættelser. I Myanmar bliver de opfattet som illegale indvandrere, og FN har kaldt forfølgelserne af dem for "en bevidst etnisk udrensning."

Indonesiens udenrigsminister, Retno Marsudi, skal mandag mødes med Myanmars leder, Aung San Suu Kyi, for at tale om mulighederne for at få bragt humanitær hjælp til Myanmars rohingyaer.

Den indonesiske minister vil også appellere kraftigt til Aung San Suu Kyi om at gøre mere for at stoppe volden.

Snesevis af indonesiske demonstranter, der mandag var samlet ved Myanmars ambassade i Jakarta, kræver, at deres regering anlægger en hårdere kurs over for Myanmar.

De ønsker, at Indonesien bryder diplomatiske forbindelser til Myanmar på grund af volden mod mindretallet. Deres vrede blev understreget af en benzinbombe, der blev kastet mod ambassadebygningen.

I Tyrkiet har præsident Recep Tayyip Erdogan sagt, at forfølgelsen af det muslimske mindretal i Myanmar nærmest kan kaldes for folkedrab.

Myanmars behandling af de omkring 1,1 million rohingyaer er blevet et af landets mest omtalte problemer i en periode, hvor landet er på vej mod demokrati.

Flere end 2600 boliger er i løbet af den seneste uge brændt ned i områder, hvor de muslimske rohingyaer bor i Myanmar.

Menneskeretsgruppen Human Rights Watch i New York har analyseret satellitfotos fra området og talt med lokale muslimer, som er flyttet til Bangladesh.

Gruppen når frem til, at Myanmars soldater med overlæg har sat ild til de mange huse.