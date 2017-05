89 militante meldes dræbt under kampe i Filippinerne

Her yder oprørerne stadig betydelig modstand og holder gidsler, siger militæret.

Oprørere skjulte sig hos lokale indbyggere, som ikke var sluppet væk fra kampzonen, og soldater gennemsøgte mange huse i områder.

Kampene brød ud tirsdag i sidste uge, da bevæbnede mænd med Islamisk Stats sorte flag hærgede den overvejende muslimske by.

Det skete som reaktion på, at sikkerhedsstyrkerne forsøgte at anholde en filippiner, som står på amerikanernes liste over de mest eftersøgte terrorister.

Det lykkedes for den pågældende militante leder, Isnilon Hapilon, at flygte, men han menes stadig at være i Marawi, siger militærets talsmand i området, general Restituto Padilla.

- 89 militante er dræbt under militærets forsøg på at genindtage byen og finde frem til Hapilon, siger Padila.

Han tilføjer, at militæret gør fremskridt, og at en afslutning på kampene nærmer sig. Under kampene er 21 sikkerhedsfolk og 19 civile dræbt.

Men Padilla siger, at der stadig er mange civile fanget i de ti procent af byen, som stadig er under de islamistiske oprøreres kontrol.

En talsmand for en lokal krisegruppe siger, at over 2000 lokale indbyggere holdes tilbage af de militante, som ved starten på krisen tog en præst og 14 andre personer som gidsler.

200.000 civile er ifølge nyhedsbureauet AFP flygtet fra Marawi, der er en af de største muslimske byer i det overvejende katolske ørige.

For en uge siden erklærede den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, undtagelsestilstand i den sydlige del af landet.