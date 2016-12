88 civile meldes dræbt under tyrkisk flyangreb i Syrien

Mindst 88 civile er dræbt under tyrkiske luftangreb mod en by i Syrien, der har været under kontrol af Islamisk Stat.

Angrebene mod byen Al-Bab kostede torsdag 72 civile livet. 21 af de dræbte er børn, hedder det.

Nye tyrkiske luftangreb fredag morgen dræbte yderligere 16 civile, heraf var 3 børn.

Ifølge Det Syriske Observatoriums leder, Abdel Rahman, er det de blodigste angreb, som Tyrkiet har foretaget, siden det greb ind i den syriske krig i slutningen af august.

Al-Bab er en af IS' bastioner i Syrien. Tyrkiet har i flere uger forsøgt at erobre byen, der ligger 25 kilometer fra den syrisk-tyrkiske grænse.

Torsdag offentliggjorde IS en video, som hævdes at vise to tilfangetagne tyrkiske soldater, der bliver brændt levende.

Tyrkiske styrker rykkede 24. august ind i Syrien for at støtte syriske oprørere med at bekæmpe ikke bare jihadister fra IS, men også kurdiske militser i grænseområdet.

Det tyrkiske luftvåben gennemfører regelmæssigt angreb i Syrien for at støtte sine egne styrker på jorden. Men tyrkiske officerer insisterer på, at man gør sit yderste for ikke at komme til at ramme civile.