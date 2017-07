82 britiske højhuse er beklædt med brændbare plader

Mindst 82 højhusbygninger i Storbritannien er beklædt med et materiale, som har fejlet de brand- og sikkerhedstest, der er foretaget i kølvandet på den voldsomme brand i højhuset Grenfell Tower i London i juni.

Det oplyser den britiske regering fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig oplyser regeringen, at den har bestilt en uafhængig gennemgang af brandsikkerhed og bygningsregulering.

Efter den dødelige brand i Grenfell Tower, hvor mindst 80 mennesker omkom, oplyste politiet, at de paneler, bygningen var beklædt med, kan have bidraget til, at ilden spredte sig så hurtigt.

Efterfølgende viste indledende undersøgelser, at der muligvis er den samme brandrisiko i flere andre bygninger i landet.

Nu viser en mere dybdegående undersøgelse, at et særligt materiale, som 82 bygninger vides at være beklædt med, ikke lever op til myndighedernes krav til bygninger.