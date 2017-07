800.000 er stadig fordrevne fra Mosul

Der var en lugt af død i Mosul gamle bydel, da Ayman Hashem kom tilbage i denne uge for at se, hvad der var sket med hans hjem. Han kom til en bydel, som var ukendelig.

Han siger, at man kun kan holde ud at være der, hvis man holder noget op for næsen på grund af stanken fra de begravede, rådnende lig.

På sin telefon fremviser han det ene foto efter det andet af murbrokker og ruiner af ødelagt huse. Han eget hus er blevet skåret over i to halvdele.

Over en million mennesker blev fordrevet fra den irakiske storby Mosul under kampene mellem sikkerhedsstyrkerne og ekstremisterne i Islamisk Stat (IS). FN siger, at omkring 200.000 er vendt hjem.

- Men 800.000 er stadig fordrevne, siger Den Internationale Organisation for migration (IOM).

Den irakiske premierminister, Haider al-Abadi, erklærede mandag Mosul for befriet.

Da de næsten ni måneder lange kampe kulminerede i Mosul blev mange huse på kort tid jævnet med jorden - navnligt i den gamle bydel, hvor den sidste fase af kampene fandt sted.

Over 5000 bygninger blev her beskadiget eller ødelagt i løbet af tre uger - frem til den 8. juli, hedder det i en ny FN-rapport.

I byen som helhed er over 10.000 bygninger beskadiget eller ødelagt - navnligt i den vestlige del af Mosul.

Befolkningstallet var en gang på tre millioner. De, der er tilbage, er udmattede eller på sammenbruddets rand, og tusinder står uden vand og el, uden hjem, uden skoler og uden veje.

All fem broer, der krydser Tigris floden er beskadigede. Det største hospital er en udbrændt skal af mure og Mosuls lufthavn ligner en ødelagt parkeringsplads med lureminer overalt.

- Den humanitære krise vil blive forværret og trække ud, hvis der ikke sættes mange kræfter ind i en kampagne for en hurtigt genopbygning af Mosul, advarer nødhjælpsgrupper og menneskerettighedsgrupper.

- Hvis nogle bydele bliver ignoreret, vil det skabe store spændinger. En ny gruppe som Islamisk Stat kan blive resultatet, siger Khatab Mohammed al-Najjar, en indbygger idet østlige Mosul.