79-årig æres efter sin død for heroisk indsats for Jo Cox

Den 79-årige Bernard Kenny er død efter en kræftsygdom. Nu hyldes han for sin heroiske indsats i forsøget på at stoppe et attentat på Labour-politikeren Jo Cox i 2016. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Bernard Kennys søn siger, at han døde mandag efter at have kæmpet mod kræftsygdommen siden juni.