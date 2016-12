74 russere er nu døde i forgiftningsskandale

Forgiftnings-tragedien i den russiske by Irkutsk vokser dag for dag.

Samtlige flasker er solgt i butikker i Irkutsk, der ligger i det østlige Sibirien, siden 17. december.

Badeolien Bojarisjnik er et populært alternativ til vodka blandt fattige russere.

Mandag var 25 personer bukket under af forgiftning. Onsdag var antallet af døde steget til 62.

I takt med Ruslands økonomiske krise, der har sendt millioner af russere ned under den officielle fattigdomsgrænsen, er salget af billige alkoholerstatninger steget.

To personer er anholdt for at have solgt badeolien, som har et advarselsmærke påklistret. På advarslen står, at man ikke må indtage olien.

Det står ikke klart, om butikker rent faktisk har solgt olien som en billig brandert.

Myndighederne i Moskva har sendt en gruppe "rutinerede" efterforskere til Irkutsk, der ligger i det østlige Sibirien.

Efterforskerne siger, at ofrene har set stort på advarslerne. De har hældt badeolien i sig, som var det almindelig spiritus.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er badeolien solgt for 40 rubler eller 4,6 kroner for 25 centiliter.

Premierminister Dmitrij Medvedev sagde forleden på et møde i regeringen, at han overvejer et forbud mod produkter, der kan koste så mange mennesker livet

- Det er en forfærdelig tragedie. Dette problem er velkendt, og præsidenten (Vladimir Putin, red.) er informeret. Tiltag er nødvendige, sagde Dmitrij Peskov, der er talsmand for Kreml, onsdag ifølge Reuters.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, holder sin årlige pressekonference. Her kan også almindelige russere melde sig med spørgsmål til præsidenten.