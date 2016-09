70 brandfolk kæmper mod flammer på kunstakademi i Stockholm

Store dele af bygningen vil lide alvorlige skader, oplyser Jonas Fröjmark, der er vagtchef ved Storstockholms Brandförsvar.

Det var tilsyneladende papkasser og skrald på gulvet, der brød i brand onsdag aften.

Efter at brandvæsnet i første omgang var ved at have fået has med flammerne, blev situationen forværret igen, da branden bredte sig til et nyt område i bygningen.

Brandvæsnet har sprængt et hul i taget for at udlufte røg og varme i loftet, men heller ikke det har fået branden under kontrol.

Borgerne i området omkring øen Skeppsholmen er blevet opfordret til at blive indendørs.

De er desuden blevet bedt om at lukke for vinduer og ventilation. Politiet har afspærret hele Skeppsholmen.

Ifølge afdelingschef Peter Jansson fra Kungliga Konsthögskolan er maskiner i bygningen blevet skadet af vand, og en lang række studerendes arbejde er blevet beskadiget.

- Det kommer til at påvirke de studerende, der har deres atelier og udstyr på denne etage. I morgen vil vi finde nye lokaler til dem. Det er et arbejde, der allerede er begyndt, siger Jansson til TT.