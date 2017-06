65 millioner mennesker er på flugt verden over

Rapporten viser, at der ved udgangen af 2016 var 65,6 millioner fordrevne over hele verden. Det er cirka 300.000 flere end året før.

- Ud fra enhver målestok er dette et uacceptabelt antal, siger FN's højkommissær for flygtninge Filippo Grandi i en pressemeddelelse.

65,6 millioner mennesker svarer til, at én ud af 113 mennesker i verden i dag er fordrevet - et antal, der overstiger befolkningstallet i verdens 21. mest folkerige land, Storbritannien.

Tallet omfatter tre grupper - flygtninge, internt fordrevne og asylansøgere.

Gruppen af flygtninge er med 22,5 millioner den højeste nogensinde.

Konflikten i Syrien er ifølge rapporten skyld i de fleste flygtninge. Men det største antal nye fordrevne i 2016 kom fra Sydsudan.

Her er sammenbruddet i fredsforhandlingerne i juli sidste år årsag til, at 739.900 mennesker var flygtet ved udgangen af året.

Et tal, der siden er steget til knap to millioner, fremgår det af rapporten.

- Det viser tydeligere end nogensinde før, at der er behov for solidaritet og fælles mål for at forebygge og løse konflikter og sammen sikre, at verdens flygtninge, internt fordrevne og asylansøgere modtager beskyttelse og hjælp, mens der arbejdes på at finde løsninger, siger Filippo Grandi.

Børn udgør ifølge rapporten halvdelen af verdens flygtninge.

Ifølge rapporten blev der sidste år modtaget 75.000 asylansøgninger fra børn, der rejste alene eller adskilt fra deres forældre.

Rapporten fra FN's flygtningeagentur udgives en gang om året.