6000 migranter er blevet reddet på Middelhavet på to dage

På to dage er omkring 6000 migranter på vej mod Europa over Middelhavet blevet reddet i land af myndighederne.

Cirka 3000 mennesker i gummibåde på vej fra Libyen til Italien blev reddet fredag, mens omkring 3000 andre blev reddet lørdag.

Italiens kystvagt har i samarbejde med landets flåde, EU's grænseagentur (Frontex), den libyske kystvagt og flere ngo'er stået for redningsarbejdet.

De fleste af migranterne er blevet bragt i land i Italien, mens andre om bord på et skib fra Læger Uden Grænser er på vej, lyder det sent lørdag aften.

Den libyske kystvagt oplyser, at den har hentet omkring 170 migranter ud for kysten ved Tripoli i land. Den har ikke formået at redde flere "på grund af manglende midler", oplyses det.

Imens oplyser FN's Internationale Organisation for Migration (IOM), at lokale fiskere reddede 371 migranter i land fredag ud for kysten ved den libyske by Zuwara.

Italien og Libyen har i de seneste måneder styrket deres samarbejde.

Det sker for at reducere antallet af mennesker, der sætter deres liv på spil ved at begive sig ud på den farefulde rejse i gummibåde over Middelhavet.

Den italienske regering underskrev i februar en aftale med Libyen om at tilbyde mandskab og teknisk assistance til den libyske kystvagt.

I slutningen af april leverede Italien to speedbåde til Libyen, mens otte både bliver leveret i slutningen af juni.

Siden årets begyndelse er cirka 37.000 mennesker - mange af dem fra syd for Sahara - ankommet til Italien fra Libyen. Det er cirka 30 procent flere end i samme periode sidste år, viser tal fra Italiens indenrigsministerium.

I 2016 mistede 4500 mennesker livet i forsøget på at nå Europa over Middelhavet. Hidtil i 2017 har 1000 andre mødt samme skæbne.