600 både skal hjælpe beboere ud af Houstons vandmasser

Det oplyser statens guvernør, Greg Abbott, på en pressekonference søndag aften dansk tid.

Han har fået hjælp fra myndigheder i nabodelstaterne Florida og Louisiana, der har sendt både til de oversvømmede dele af Texas.

Guvernøren oplyser, at der også indsættes 500 særlige køretøjer, der kan køre gennem vandmasserne, samt 14 helikoptere.

Men nogle steder kan bådene fra andre egne af Texas ikke komme frem, fordi landevejene er lukket på grund af regn, siger Ed Emmett, der står i spidsen for myndighedernes hjælpeindsats i Harris County.

Han beder derfor om hjælp fra de indbyggere, der har en båd eller særligt høje biler, der kan køre gennem vand.

- Vi har desperat brug for både og høje køretøjer. Vi kan ikke vente på, at det kommer udefra, siger Emmett på en pressekonference søndag aften dansk tid.

Den stigende vandstand har fået tusindvis af indbyggere i Houston til at søge tilflugt på deres hustage.

Omkring 3000 medlemmer af nationalgarden i Texas er indkaldt for at hjælpe med at evakuere indbyggere i de værst ramte områder i Houston, Corpus Christi og Victoria, oplyser guvernør Greg Abbott.

En flåde af redningshelikoptere, både og særlige biler, der er bygget til at kunne køre gennem de oversvømmede veje, er sat ind for at hjælpe de værst ramte indbyggere ud.

Men oversvømmelser er så massive, at myndighederne foreløbig ikke har kunnet udpege de hårdest ramte områder.

Redningsmandskabet kan heller ikke følge med de mange opkald og må prioritere de opkald, hvor det er et spørgsmål om liv eller død.

Nogle steder er vandet steget så meget, at det er begyndt at trænge ind på første sal i husene.

Myndighederne opfordrer folk i de oversvømmede områder til at søge op på tagene af deres huse, så de ikke risikerer at blive fanget af vandmasserne, hvis de søger tilflugt i loftsrum.

I Harris County har sherif Ed Gonzalez opfordret folk til at søge hjælp via Twitter. Blandt dem, der har gjort brug af denne mulighed, er en kvinde som skriver:

- Jeg har to børn sammen med mig, og vandet er ved at opsluge os.

Nogle steder er vandet så højt, at folk bruger oppustelige badedyr og luftmadrasser til at padle gennem vandmasserne og komme i sikkerhed.

Andre steder ser man indbyggerne vade gennem vand med deres vigtigste ejendele i store skraldesække.