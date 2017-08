60 børn er døde på et indisk hospital siden mandag

Indiske medier har rapporteret, at 30 børn døde alene torsdag og fredag, efter at iltforsyningen til Baba Raghav Das-hospitalet blev afbrudt - angiveligt fordi leverandøren ikke havde modtaget betaling.

- Vi har indledt en efterforskning, og en foreløbig rapport burde komme i dag (lørdag, red.), udtaler Anil Kumar, der er divisionskommissær i distriktet Gorakhpur.

- Ja, 60 patienter har mistet livet på hospitalet de seneste fem dage. Men vi mener ikke, at det har forbindelse til meldingerne om iltmangel, tilføjer han.

Delstaten Uttar Pradesh er blandt de fattigste områder i Indien.

Hvert år dør hundredvis af børn her på grund af hjernehindebetændelse.

Og divisionskommissæren tilføjer, at de mange dødsfald på hospitalet "kan skyldes naturlige årsager, fordi mange patienter, der indlægges på hospitalet, er alvorligt syge".

Sundhedsministeren i delstaten, Sidharth Nath Singh, mener heller ikke, at iltmanglen er skyld i de mange dødsfald.

- Der var adskillige årsager bag den afbrudte iltforsyning, som efterforskes, men vores undersøgelse har afsløret, at ingen af dødsfaldene skete på grund af det her, siger ministeren efter et besøg på hospitalet.

I en skriftlig udtalelse fra Yogi Adityanath, der er øverste leder af den store delstat, fremgår det, at "trykket i den flydende iltforsyning faldt" torsdag, hvorefter 52 reserve-iltflasker blev taget i brug.

Ifølge avisen The Hindustan Times var det dog ikke nok, og natten til lørdag "brød helvede løs":

- Selv efter at 90 kæmpe-iltflasker blev taget i brug for at opretholde forsyningerne fredag, så løb hospitalet tør for ilt omkring klokken et om natten, står der.

Den indiske modtager af Nobels fredspris Kailash Satyarthi kalder dødsfaldene for en massakre.

- 30 børn er døde på et hospital uden ilt, skriver han på Twitter med henvisning til de seneste dages dødsfald.

- Det er ikke en tragedie. Det er en massakre. Er det, hvad 70 års frihed betyder for vores børn, spørger han.