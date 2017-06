60-årige Daniel Day Lewis slutter succesfuld karriere

Hun tilføjer, at han "er enormt taknemmelig for alle sine samarbejdspartnere og publikum i løbet af de mange år", men vil ikke kommentere yderligere på den 60-årige skuespillers beslutning.

Tilbagetrækningen betyder, at filmen "Phantom Thread" vil blive Day-Lewis' sidste film.

Den har premiere til december, og her spiller han en modedesigner i 1950'ernes London.

Day-Lewis har vundet tre Oscar-statuetter for bedste mandlige hovedrolle i filmene "Min Venstre Fod", "There will be blood" og senest i filmen "Lincoln", hvor hans spillede den tidligere amerikanske præsident Abraham Lincoln.

Han har derudover været nomineret fem gange.

Han har også vundet tre BAFTA Awards, to Screen Actors Guild Awards og en Golden Globe.

Day-Lewis er født i London og han har både britisk og irsk statsborgerskab.

Han er uddannet fra teaterskolen Bristol Old Vic Theatre School, som er en af de mest anerkendte og respekterede teaterskoler i Storbritannien.

Selv om han har taget den traditionelle vej ind i skuespilverdenen, er han kendt for altid at udforske og leve sig ind i sine karakterer.

Det gjorde han blandt andet, da han spillede den Oscar-nominerede rolle som bandelederen Bill the Butcher i Martin Scorseses fim fra 2002 "Gangs of New York".

Her fik han en slagter til at flyve fra London til Amerika for at lære ham at udskære dyrekroppe. Han hyrede også cirkusartister, som lærte ham at kaste med knive.

Samtidig havde han en lungebetændelse under optagelserne, fordi han ikke ville udskifte sin tynde uldfrakke med en tykkere. Begrundelsen var, at han som fattig ikke ville have haft varmere tøj.

David Day-Lewis har været særdeles selektiv i sit valg af filmroller. Derfor har han de sidste 20 år kun spillet med i seks film udover "Phantom Thread", som snart får premiere.