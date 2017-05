5000 britiske soldater skal støtte politiet efter angreb

Premierminister Theresa May har givet ordre til, at op mod 5000 soldater skal deltage i bevogtningsopgaver. Det gælder blandt andet ved Buckingham Palace og Downing Street i London.

May meddelte tirsdag, at trusselsniveauet i Storbritannien lige nu er "kritisk". Det er det højeste niveau og antyder, at et nyt angreb kan være lige om hjørnet.

Hun bebudede samtidig, at soldater vil blive inddraget i opgaven.

Politiet i London bekræfter i en erklæring onsdag, at soldater vil blive inddraget i nogle af politiopgaverne

- Militæret vil komme til at arbejde under Londons politis kommandostruktur og sørge for fast bevogtning ved nøgleposter, hedder det.

- Det vil omfatte Buckingham Palace, Downing Street, ambassader og Westminster. Det vil frigøre bevæbne politifolk til at gå patruljer.