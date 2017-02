500 afrikanere krydser seks meter pigtrådshegn til Spanien

En del migranter blev såret under grænsepassagen til den spanske eksklave Ceuta, bekræfter grænsevagter over for det franske nyhedsbureau AFP.

Også betjente blev såret, da migranterne krydsede det seks meter høje hegn, som er polstret med pigtråd.

Efter nytår lykkedes det flere end 1000 migranter at kravle op på hegnet. De blev dog bragt ned igen ved hjælp af kraner.

Spanien har to eksklaver i Marokko. Det er foruden Ceuta også Melilla.

Migranter fra Afrika forsøger ofte at nå de spanske områder i håbet om at komme til Europa.

Enten prøver de at kravle over hegnet, eller også forsøger de at svømme langs kysten.

Spanien er blevet kritiseret af menneskeretsgrupper for at sende migranter, der er kommet ind i landet, direkte tilbage til Marokko igen.

Grupperne siger, at Spanien på denne måde fratager migranterne retten til at søge asyl.

I december lykkedes det omkring 400 migranter at komme over hegnet til Ceuta.

Migranterne bruger også andre veje for at komme til Europa. De seneste par år er Libyen blevet et mere almindeligt afsæt til Europa.

Det er her, at migranter drager på de farlige ture over Middelhavet for at nå Italien.