45.000 vildheste i USA undgår dødsdom

Myndigheden Bureau of Land Management, der har ansvar for de vilde dyr, siger, at man ingen planer har om at henrette de 45.000 vilde heste, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den dødsdom, som de seneste par dage har hvilet over 45.000 vilde heste i USA, ser ud til at være trukket tilbage.

Udmeldingen kommer, efter at et rådgivende panel i myndigheden på et møde 9. september, anbefalede af aflive op til 45.000 heste og æsler i ti vestlige delstater.

Der er anslået 45.000 utæmmede dyr, som ingen tilsyneladende vil købe, på de landområder, myndighederne administrerer.

The Bureau of Land Management har længe kæmpet med at finde hjem til de herreløse heste, som koster vildtstyrelsen flere millioner årligt at opretholde i folde og på landarealer.

Et ekspertpanel i vildtstyrelsen har derfor anbefalet at sælge hestene til virksomheder, der kunne slagte dem.

Tom Gorey, som er talsmand for Bureau of Land Management, fortæller i en e-mail til Reuters, at de vil fortsætte deres praksis med at tage sig af de ikkeadopterede og usolgte vilde heste og æsler.

Han forsikrer om, at man ikke har i sinde at sælge eller sende nogle af dyrene til slagtning.

Ekspertanbefalingen vakte ellers en del opsigt og harme hos dyreværnsorganisationen In Defense of Animals, som kaldte planen for det historiens største slagtning af heste.

- Denne uhyggelige plan vil være den største slagtning af heste i historien og udrydde over halvdelen af alle tilbageværende vilde heste i USA, skriver dyreværnsgruppen i en erklæring på sin hjemmeside.

Vildtstyrelsen i USA brugte i 2015 49 millioner dollar på at passe vildheste svarende til 330 millioner kroner.