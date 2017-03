45.000 irakere er flygtet fra det vestlige Mosul på få uger

Kampen for at genvinde kontrollen over den vestlige del af byen Mosul i Irak har sendt flere end 45.000 mennesker på flugt.

Og alene 28. februar ankom flere end 17.000 til flygtningelejre uden for byen, mens flere end 13.000 ankom 3. marts, viser IOM's opgørelse.

Mosul blev erobret af Islamisk Stat for snart tre år siden sammen med store områder i det nordlige og vestlige Irak.

Siden har irakisk militær med hjælp fra blandt andet en amerikanskledet koalition og kurdiske styrker tilbageerobret store dele af Islamisk Stats territorium.

I oktober sidste år indledte militæret sin offensiv imod Mosul.

Hvis det lykkes at genvinde kontrollen over storbyen, vil det være et stort slag imod Islamisk Stat. Det var nemlig her, jihadisternes selvudnævnte leder, Abu Bakr al-Baghdadi, udråbte Islamisk Stats kalifat i 2014.

Mens antallet af flygtninge fra Mosul ikke har nået den million, som flere international nødhjælpsorganisationer frygtede i efteråret, har flere end 200.000 flygtninge ifølge IOM forladt byen.

Irakisk militær melder næsten dagligt om nye fremskridt i offensiven mod det vestlige Mosul.

Det er blandt andet lykkedes at genvinde kontrollen over en strategisk vigtig lufthavn og en bro over floden Tigris, der forbinder den østlige del af Mosul med den vestlige del.

Søndag er kampene fortsat efter en pause på grund af dårligt vejr, fortæller brigadegeneral Yahya Rasool, der er talsmand for styrkernes fælles kommandocentral, til Reuters.

Der befinder sig formentlig fortsat op mod 600.000 civile og et par tusinde medlemmer af Islamisk Stat i Mosul.