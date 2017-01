45.000 flygter fra Gambia efter trussel om hærs offensiv

Under den seneste tids politiske uro er 45.000 mennesker flygtet fra Gambia til nabolandet Senegal, oplyser FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

Problemerne i landet udspringer af, at præsident Yahya Jammeh nægter at overdrage magten til Adama Barrow, som vandt præsidentvalget sidste år.

Vestafrikanske styrker fra andre lande har passeret grænsen til Gambia. De truer med at fjerne Jammeh fra magten, hvis ikke han fredag klokken 12 har trukket sig.

7000 soldater skal være sat ind for at sætte pres på Jammeh.

Operationen blev sat i værk torsdag, da Yahya Jammeh fortsat afviste at gå af.

Kort forinden havde FN's Sikkerhedsråd i New York enstemmigt vedtaget at støtte Det Vestafrikanske Økonomiske Fællesskab (Ecowas) i et opgør med Gambias afgående præsident.

Adama Barrow blev torsdag taget i ed som sit lands nye præsident på den gambiske ambassade i Senegal.

Barrow blev indsat i sit embede, syv dage efter at han søgte tilflugt i Dakar.

En stor ceremoni, som var planlagt på et stadion i Gambia, måtte opgives, fordi Jammeh klamrer sig til magten.

Barrow har opfordret alle soldater til at blive på deres kaserner.

Yahya Jammeh har i et interview med BBC sagt, at han er klar til at lede det vestafrikanske land "i en milliard år - om Gud vil".

Han har siddet på magten siden et kup i 1994. I dag sidder han meget isoleret i en region, der kræver hans afgang efter præsidentvalget.

Den oprindelige frist for præsidenten til at træde tilbage fra sin post udløb ved midnat natten til torsdag.

Stemningen i Gambia har været spændt siden præsidentvalget i december.