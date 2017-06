44 migranter døde af tørst i Sahara efter motorstop

Seks overlevende gik frem til en øde beliggende landsby og fortalte, at 44 mennesker fra blandt andet Ghana og Nigeria, som havde tre babyer og to andre børn med, var døde af tørst.

44 migranter, blandt dem flere babyer, er fundet døde i Nigers ørken, efter at deres lastbil brød sammen. Det oplyser Røde Kors til Reuters.

Det fortæller Lawal Taher, som leder Røde Kors i Bilma-regionen.

Myndighederne i Niger har ikke været i stand til at bekræfte den beretning, som de overlevende er kommet med. Men Taher oplyser, at myndighederne er underrettet, og at man leder efter de omkomne.

En sikkerhedskilde siger til AFP, at migranterne, der kom fra lande syd for Sahara, døde af tørst, efter at deres køretøj var brudt sammen.

Antallet af migranter, som krydser ørkenen, er taget til i de seneste år, hvor mange forarmede vestafrikanere har søgt mod en bedre tilværelse i Europa.

På en af de mest farefulde dele af rejsen lader tusindvis af migranter sig hver uge transportere gennem ørkenen på ladet af små lastbiler fra Niger til Libyen. Der er ofte kun plads til nogle få liter vand til den flere dage lange rejse.

Myndigheder og nødhjælpsorganisationer siger, at de er i stand til at overvåge, hvor mange tusinde migranter som omkommer på Middelhavet mellem Afrika og Europa.

Derimod er det næsten umuligt at vide, hvor mange der er omkommet i den gigantiske Saharaørken. Nogle nødhjælpsarbejdere har antydet, at der måske dør flere i ørkenen end på havet.

I begyndelsen af denne måned blev otte migranter fra Niger - heriblandt fem børn - fundet døde i ørkenen. De havde været på vej til Algeriet.

Senere i maj reddede soldater på patrulje over 40 migranter fra forskellige vestafrikanske lande, som var efterladt i ørkenen af menneskesmuglere.