43-årig matematiker får post som rumænsk premierminister

Dermed bliver der sat punktum for den politiske usikkerhed i Rumænien, efter at præsidenten afviste at udpege en tidligere kandidat.

Samtidig betyder valget, at Rumænien går glip af at få sin første kvindelige og muslimske premierminister.

Sorin Grindeanu er matematiker og tidligere borgmester og minister. Han tilhører landets største parti, Socialdemokratiet (PSD).

Partiet blev det største efter valget 11. december. Siden har der dog været ballade om, hvem der skulle overtage titlen som premierminister.

Tidligere pegede partiet på tidligere udviklingsminister Sevil Shhaideh. Det forslag kunne præsidenten dog ikke sluge, og dermed fik Rumænien ikke sin første kvinde og muslim på posten.

Iohannis har ikke givet en formel forklaring på fravalget af den 52-årige Shhaideh. Ifølge AFP har hendes religion angiveligt spillet en rolle.

I stedet er det altså Sorin Grindeanu, der skal godkendes af parlamentet. Det ventes at ske uden problemer.

Socialdemokratiet fik sammen med det allierede parti Alde absolut flertal i parlamentet. De to partier sidder på 250 af forsamlingens 465 sæder.

Det har været ventet, at PSD ville gøre comeback som regeringsparti, efter at en politisk krise blev udløst af en fatal brand på en natklub i Bukarest.

Efter branden 30. oktober 2015 gik titusindvis af vrede rumænere på gaden for at tvinge daværende premierminister Victor Ponta og hans PSD-ledede regering til at gå af.

Efterforskningen af branden viste, at sikkerhedsprocedurer ikke blev overholdt på natklubben. 64 mennesker omkom.

Mange rumænere mener, at korruption førte til, at natklubben på trods af overtrædelserne havde de nødvendige tilladelser til at afvikle et show med fyrværkeri indendørs.

Efterspillet tvang Ponta af posten som premierminister. Siden har landet været ledet af en teknokratregering.