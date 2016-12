4000 oprørere eskorteret ud af Aleppo det seneste døgn

Røde Kors' generalsekretær i Danmark, Anders Ladekarl, fortæller, at evakueringen tilsyneladende er foregået roligt.

- Begge parter har været nervøse for, at den anden vil bryde aftalen om våbenhvile. Der er jo tale om, at krigerne til en vis grad kan medbringe deres våben, siger Anders Ladekarl.

- Det har Assad-styrkerne været bange for, at de ville bruge undervejs, mens oprørerne har været bange for, at de ikke kunne forlade den oprørskontrollerede del af byen uden at blive overfaldet.

Selv om evakueringen af civile og oprørere har varet i en uge, er der fortsat masser af mennesker tilbage i byen, som opholder sig på gaden eller i de udbombede bygninger, mens de venter på at blive hentet af busser.

De seneste meldinger fra Røde Kors lyder, at i alt 34.000 mennesker er sluppet ud af byen, siden de første evakueringer begyndte. Men der er lang vej endnu, siger Anders Ladekarl.

- Der er stadig tusinder tilbage, og vi mener, at det tidligst vil være i morgen, at evakueringen slutter, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Det vil kun kunne lade sig gøre, hvis vi får lov til at fortsætte både i aften og i nat, siger han.

En snestorm og temperaturer på frysepunktet udfordrer evakueringen.

- Vores biler og busser har ikke vinterdæk eller er vant til den type vejr. Det er også hårdt for de civile, der skal evakueres, fordi de i forvejen er udmattede og svage. Men operationen kører trods dårligt vejr, siger Anders Ladekarl.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyste onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det syriske regime nu har kontrol over næsten hele Aleppo.

Oprørernes tilbagetrækning fra byen markerer den største sejr for præsident Bashar al-Assads styrker i den næsten seks år lange borgerkrig.